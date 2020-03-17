Ekonomi Borsa İstanbul'da devre kesici değişikliği

Borsa İstanbul'da devre kesici değişikliği

Ekonomi

Borsa İstanbul'da devre kesici değişikliği

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada yüzde 5 devre kesicinin yukarı yönlü olarak kaldırıldığı açıklandı.

17 Mart 2020, Salı 09:32 Son Güncelleme:
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Borsa İstanbul, 13 Mart'tan itibaren aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı, ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırıldı.

Borsa İstanbul'dan KAP'a şu açıklama yapıldı:

Borsamızın 12/03/2020 tarih ve 2020/20 sayılı duyurusu ile Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi ile işlem görmekte olan sıralarda 13/03/2020 tarihinden itibaren aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı, Pay Piyasası Yönergesinin 27 inci maddesi 2 inci fıkrası uyarınca Borsa Genel Müdürlüğü tarafından ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırılmıştır. İlgili sıralarda yüzde 5 devre kesici tetikleme oranı aşağı yönlü olarak uygulanmaya devam edecektir.


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