Ekonomi Borsa İstanbul'da genel müdür Korkmaz Enes Ergun oldu, Korkmaz Enes Ergun kimdir?

Borsa İstanbul'da genel müdür Korkmaz Enes Ergun oldu, Korkmaz Enes Ergun kimdir?

Ekonomi

Borsa İstanbul'da genel müdür Korkmaz Enes Ergun oldu, Korkmaz Enes Ergun kimdir?

Borsa İstanbul'un genel müdürlük koltuğuna, Korkmaz Enes Ergun getirildi.

26 Mart 2021, Cuma 16:52 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; Borsa İstanbul'un bugün yapılan genel kurulunda genel müdürlük koltuğuna, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi.

KORKMAZ ENES ERGUN KİMDİR?

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında tamamlayan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul'da çalışma hayatına başladı. Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı. 24 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti.

Sabah


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