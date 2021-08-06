Borsa İstanbul’da gong GEN için çaldı

Düzenlenen gong törenine; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, GEN Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gülmüş, GEN İlaç Şirket Ortağı Semra Gülmüş, GEN İlaç Genel Müdür Yardımcısı Yağmur Selin Gülmüş Kolay, GEN İlaç Dış Ticaret Yöneticisi Eda Gülmüş ve OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal katıldı.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun gerçekleştirdiği konuşmada, GEN İlaç’ın yaklaşık 738 Milyon TL'lik halka arz tutarı ve 49 bin yatırımcıya yaptığı satış ile çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğini ve toplamda 6 katı aşan, bireyselde de 8 kata ulaşan bir talep geldiğine değindi. Satışın yüzde 38'i yurt içi kurumsal yatırımcılara yüzde 25’i ise yabancı kurumsal yatırımcıya yapıldığı bilgisini verdi.

GÜLMÜŞ: “İLAÇ SEKTÖRÜ SAVUNMA SANAYİ KADAR ÖNEMLİ”

GEN Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gülmüş yaptığı konuşmasında, halka arzda başarılı bir talep toplama sürecinin gelişmesindeki en önemli sebebin, ilaç sektörünün savunma sanayi kadar önemli bir sektör olması olduğunu belirtti ve yoğun ilgiden dolayı tüm yatırımcılara teşekkürlerini sundu.

Gülmüş, Amerika’da bulunan FDA’dan (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) ve Avrupa pazarına girebilmek adına da EMA’dan (Avrupa İlaç Kurumu) onay almayı hedeflediklerini de belirtti ve sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Borsadan gelen gelir ile hayal ettiğimiz projelerin hepsini hayata geçirebileceğimizi, ülkemize değer katabileceğimizi, ülkemizin bayrağını daha da iyi dalgalandırabileceğimizi düşünüyoruz. Tabi bütün bunları yaparken yatırımcılarımızın sabırlı olmalarını, bizi izlemeye devam etmelerini ve onlara karşı tüm şeffaflığımızla bütün gelişmeleri bildirimizle sunacağımızdan emin olmalarını söylemek istiyorum.” dedi.