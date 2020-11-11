Borsa İstanbul'dan 'Hakan Atilla istifa etti' iddialarına yalanlama
Borsa İstanbul Kurumsal İletişim Direktörlüğü’nden yapılan açıklamada, Hakan Atilla’nın görevinin başında olduğu belirtildi.
11 Kasım 2020, Çarşamba 09:24 Son Güncelleme:
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Borsa İstanbul, Genel Müdür Hakan Atilla'nın istifasına yönelik sosyal medyada ve bazı basın organlarında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Borsa İstanbul Kurumsal İletişim Direktörlüğü'nde yapılan açıklamada "Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürümüz Sayın Hakan Atilla ile alakalı Twitter üzerinden istifa ettiğine dair yayılmaya çalışılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
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