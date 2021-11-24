Ekonomi Borsa İstanbul'dan yeni günde rekor!

Borsa İstanbul'dan yeni günde rekor!

Ekonomi

Borsa İstanbul'dan yeni günde rekor!

Dün kapanış rekoru kırdan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 1,35 artışla 1.808,67 puandan başlayarak yine rekor kırdı. Endeks, Ekim ayının ortasında başlayan yükseliş trendini güçlendirerek sürdürüyor.

24 Kasım 2021, Çarşamba 10:29 Son Güncelleme:
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,35 artışla 1.808,67 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,11 puan ve yüzde 1,35 değer kazanarak 1.808,67 puana yükseldi. Endeks böylece açılışta tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,70 ve holding endeksi yüzde 1,28 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 0,18 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre 1,66 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.784,56 puana taşıdı.

Analistler, dünya genelinde artan enflasyon baskısının destekleyici para politikalarının beklenenden önce uygulamadan kaldırılmasına neden olabileceği endişesiyle pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve ABD'nin üçüncü çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.820 puanın direnç, 1.720 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.


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