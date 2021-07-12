Dünya üzerinde 10 farklı türü bulunan boru çiçeği, şifa kaynağı olduğu gibi uyuşturucu özelliği bulunun bir bitkidir. Peki, boru çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Boru çiçeği hikayesi nedir? Boru çiçeği ve özellikleri...

BORU ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Boru çiçekleri toprak bakımından seçici değillerdir. Bu yüzden genel olarak yol kenarlarında, tarlalarda ve ağaçsız arazilerde görülebilir. Fakat sağlıklı bir bakım süreci için suyu çok iyi süzdüren, drenajı kuvvetli ve hafif asitli toprak türleri tercih edebilirsiniz. Yılda bir defa azotlu gübre verilebilir. Mutlaka ilaçlama yapılmalıdır.

Boru çiçekleri suyu pek sevmez. Bu yüzden dikilen alandaki toprak kuruduktan sonra sulanmalıdır. Sarmaşık cinsi bir çiçek olmasından dolayı genelde evde bakımı zordur. Sürekli budamak ve dikine uzayan sürgünleri kesmek gerekmektedir.

BORU ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ

Boru çiçeklerinin boyları 1 metreye kadar ulaşabilmektedir. Dünya üzerinde 10 farklı çeşidi bulunmasına rağmen, ülkemizde iki türü görülmektedir. Gövdeleri dik konumdadır ve çok dallı bir türdür. Kahve tonlarındaki tohumlarından beyaz, boru şeklinde çiçekler açar. Özellikle mayıs ve Eylül aylarında yeşil alanlarda karşılaşabilirsiniz. Senelik bir çiçektir ve sıcak iklimi sever.

Genellikle beyaz renkte görülse de çiçeğin iç yapısında mor, mavi ve pembe renklere rastlanmaktadır. Ayrıca beyazdan eflatun rengine doğru bir geçiş evresi bulunmaktadır. Sarmaşık yapısına sahip olan Boru çiçeği, kendi kendine çoğalan bir bitkidir. Bakımı kolay olmasına rağmen, sarmaşık yapısından dolayı budama gerektirir.

BORU ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Boru çiçeklerinin hikayesi eski tarihlere dayanmaktadır. Uzun yıllar boyunca halk ya da hükümetler arasında üst düzey kişilerin ve yöneticilerin bu çiçek vesilesi ile birbirlerini zehirleyerek öldürdükleri bilinmektedir. Pamuk prensesin, cadı tarafından elma ile zehirlenme hikayesini hatırlarsınız. Boru çiçeğine bu hikayeden esinlenilerek Şeytan Elması adı verilmiştir.



