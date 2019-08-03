Borussia Dortmund Bayern Munich maçı saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Süper Kupası’ndaki dev buluşma Borussia Dortmund - Bayern Munich karşılaşması için geri sayım başladı. Borussia Dortmund - Bayern Munich Almanya Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Borussia Dortmund Bayern Munich Almanya Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…