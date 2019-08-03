Borussia Dortmund Bayern Munich maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Almanya Süper Kupası’ndaki dev buluşma Borussia Dortmund - Bayern Munich karşılaşması için geri sayım başladı. Borussia Dortmund - Bayern Munich Almanya Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Borussia Dortmund Bayern Munich Almanya Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…
Almanya’da Süper Kupa heyecanı yaşanıyor. Borussia Dortmund - Bayern Munich Almanya Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Borussia Dortmund - Bayern Munich Almanya Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Almanya Süper Kupa maçı ile ilgili detaylar…
Bir tarafta, ligdeki şampiyonluk yarışını son nefeste kaybeden Borussia Dortmund; diğer tarafta, sezonu çift kupayla tamamlayan Bayern Munich… Almanya’da Süper Kupa heyecanı yaşanıyor.
Sezonu çifte kupayla tamamlayan Bayern Münih, Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Maçın kazananı, sezonun ilk kupası olarak Süper Kupa'yı müzesine götürecek.
BORUSSİA DORTMUND BAYERN MUNİCH MAÇI HANGİ KANALDA?
Borussia Dortmund'un ev sahipliğinde, Signal Iduna Park'ta oynanacak müsabaka, 3 Ağustos Cumartesi günü (bugün) saat 21:30'da başlayacak. Karşılaşma bu akşam naklen Kanal D’den izlenebilecek.