Borussia Dortmund - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
Şampiyonlar Ligi C grubunda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş gruptaki son maçında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk oluyor.
07 Aralık 2021, Salı 22:15 Son Güncelleme:
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CANLI ANLATIM
1.dk: Maç başladı: Başarılar Beşiktaş
İLK 11'LER
Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz, Witsel, Dahoud, Bellingham, Wolf, Reus, Malen
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Josef, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Larin, Batshuayi
23.00'te başlayan karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanıyor.