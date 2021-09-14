Futbol Borussia Dortmund, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Borussia Dortmund, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Futbol

Borussia Dortmund, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Almanya ekibi Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Beşiktaş'a konuk olacağı ilk hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

14 Eylül 2021, Salı 21:42 Son Güncelleme:
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Karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta teknik direktör Marco Rose yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.


Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Borussia Dortmund'un Beşiktaş maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Manuel Akanji, Jude Bellingham, Julian Brandt, Mahmoud Dahoud, Raphael Guerreiro, Erling Haaland, Marwin Hitz, Mats Hummels, Reinier, Ansgar Knauff, Gregor Kobel, Donyell Malen, Thomas Meunier, Youssoufa Moukoko, Marin Pongracic, Felix Passlack, Marco Reus, Luca Unbehaun, Axel Witsel, Marius Wolf.

AA

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