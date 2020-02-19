Borussia Dortmund, Emre Can'ın bonservisini aldı. Sezon sonunu beklemeden sadece 1 ay içerisinde Emre Can'ın 25 milyon euro'luk opsiyonunu kullanan Dortmund, Emre Can için kiralama bedeliyle beraber toplamda 26 milyon euro ödemiş oldu.

Normal şartlarda Emre Can için 30 Haziran'a kadar son ödeme süresi bulunan Dortmund, Türk asıllı Alman orta saha oyuncusunu devre arasında Juventus'tan kiralamıştı.

Dortmund'la 2 lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 de Almanya Kupası maçına çıkan Emre Can, Leverkusen maçında inanılmaz bir gol atmış ve herkesi kendine hayran bırakmıştı.