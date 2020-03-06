Borussia Dortmund, Jadon Sancho için 140 milyon euro istiyor

Bild'de yer alan habere göre Borussia Dortmund, Jadon Sancho için 140 milyon euro'dan aşağı bir bonservisi kabul etmeyecek.

140 milyon euro, Dortmund için pazarlığa başlama ücreti olacak ve istenen ücretin sağlanmaması durumunda oyuncunun satışına izin çıkmayacak.

Ayrıca Sancho'nun EURO 2020'den önce takım değiştirmesi beklenmiyor. Oyuncu, gelen teklifleri turnuvanın ardından değerlendirecek.

Şu an için devrede olan takımlar Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Real Madrid olarak görünüyor.

Eski günlerini mumla arayan Manchester United, Sancho için büyük çaba harcarken, Eden Hazard'tan beklediği verimi alamayan ve kanat takviyesi arayan Real Madrid de Sancho için oldukça istekli.

19 yaşındaki Jadon Sancho, 2017 yılında Manchester City altyapısından Dortmund'a 8 milyon euro'ya transfer olmuştu.

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