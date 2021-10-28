Futbol Borussia Mönchengladbach- Bayern Münih maçında tarihi hezimet!

Borussia Mönchengladbach- Bayern Münih maçında tarihi hezimet!

Futbol

Borussia Mönchengladbach- Bayern Münih maçında tarihi hezimet!

Borussia Mönchengladbach, Almanya Kupası 2. turunda karşılaştığı Bayern Münih'i 5-0 yendi.

28 Ekim 2021, Perşembe 00:48 Son Güncelleme:
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Ev sahibi Borussia Mönchengladbach, Kone'nin 2, Bensebaini 15 ve 21 (penaltıdan), Embolo'nun 51 ve 58. dakikada attığı gollerle adını son 16 turuna yazdırdı.

Almanya Birinci Ligi'nde (Bundesliga) son 9 yılın şampiyonu Bayern Münih böylece 9 Aralık 1978'de Fortuna Düsseldorf'a 7-1 kaybettiği Bundesliga maçından bu yana ilk kez sahadan 5 farklı mağlup ayrıldı.

AA

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