Türkiye Boş arazide cesedi bulundu, babası gözaltına alındı

Boş arazide cesedi bulundu, babası gözaltına alındı

Türkiye

Boş arazide cesedi bulundu, babası gözaltına alındı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde arazide bir şahıs silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olaya ilişkin şahsın babası gözaltına alındı.

25 Aralık 2021, Cumartesi 21:15 Son Güncelleme:
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Olay, Malkara ilçesi Kavakçeşme Mahallesi yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Yapılan inceleme ve araştırmalarda başından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş olabileceği değerlendirilen kişinin, C.M. (27) olduğu tespit edildi. Ayrıca bölgede boş av tüfeği fişekleri bulunurken, jandarma ekipleri Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarını inceledi. İncelemeler sonrasında ölü bulunan C.M.’nin babası V.M.’nin aracının, bir süre cesedin bulunduğu bölgede görüldüğü tespit edildi.

Olayın Ergene ilçesine bildirilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri V.M.’nin ev ve iş yerinde arama yaptı. Aramalarda av tüfeği ile tüfeğe ait fişekler bulunurken baba V.M. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

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