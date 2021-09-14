Eğitim & Kariyer 'Boş kalan ofisler yurt yapılsın'

'Boş kalan ofisler yurt yapılsın'

Eğitim & Kariyer

'Boş kalan ofisler yurt yapılsın'

Üniversitelerde 2021 2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi dün başladı. Öğrenciler ise kalacak yer bulmaya çalışıyor.

14 Eylül 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Kapanan özel yurtlar ve kısıtlı devlet yurdu kapasitesi nedeniyle alternatif çözümler aranıyor. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, “Özellikle salgın döneminde talebin azaldığı ofis blokları ilgili yeterlilikleri sağlamaları durumunda yükseköğrenim öğrenci yurdu veya öğrenci pansiyonu olarak hizmet verebilirler. Bu sayede artan talep belki bir miktar azabilir. Bu konuda bazı adımlar atılmalı” dedi.

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