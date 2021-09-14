'Boş kalan ofisler yurt yapılsın'

Kapanan özel yurtlar ve kısıtlı devlet yurdu kapasitesi nedeniyle alternatif çözümler aranıyor. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, “Özellikle salgın döneminde talebin azaldığı ofis blokları ilgili yeterlilikleri sağlamaları durumunda yükseköğrenim öğrenci yurdu veya öğrenci pansiyonu olarak hizmet verebilirler. Bu sayede artan talep belki bir miktar azabilir. Bu konuda bazı adımlar atılmalı” dedi.