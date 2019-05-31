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Boş sulama havuzuna düşen domuz yavrularını itfaiye kurtardı

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde boş sulama havuzuna düşerek mahsur kalan 9 yaban domuzu yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

31 Mayıs 2019, Cuma 21:20
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Boş sulama havuzuna düşen domuz yavrularını itfaiye kurtardı

Kozluca köyündeki bir elektrik iletim hattında çalışma yapan işçiler, boş olan sulama havuzunda çok sayıda domuz yavrusu görünce itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 metre derinliğindeki havuzdan domuz yavrularını çıkardı.

Doğal yaşam alanına bırakılan domuzlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

AA

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