Kültür & Sanat Boş tuvalet reyonunda ikonik Titanik sahnesi

Boş tuvalet reyonunda ikonik Titanik sahnesi

Kültür & Sanat

Boş tuvalet reyonunda ikonik Titanik sahnesi

ABD'de iki kemancı, bir marketin tuvalet kağıdı reyonunda Titanik filminin orkestranın gemideki meşhur son sahnelerini canlandırdı. Bu görüntüler sosyal medyada viral oldu.

20 Mart 2020, Cuma 12:10 Son Güncelleme:
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ABD'nin Los Angeles şehrinde iki keman sanatçısı, corona virüs paniğiyle boşaltılan tuvalet kağıdı raflarına göndermede bulunarak bir marketin tuvalet kağıdı reyonunda performans sergiledi. Boyunlarına da can yeleği takan iki kişilik ekibin bu görüntüleri Titanik'in meşhur sahnesini hatırlattı. Efsane filmin son sahnesinde gemi batarken orkestra müziğini icra etmeye devam etmiş, sinema seyircisinin aklına bu görüntüler kazınmıştı.

Kasvetli bir ortam

Keman sanatçıları Emer Kinsella ve Bonnie von Duyke, Insider'a yaptıkları açıklamada, söz konusu kaos durumunun müzisyenler için oldukça kasvetli olduğunu belirterek karantina nedeniyle önümüzdeki birkaç ay programlarının iptal olduğunu belirtti. 

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