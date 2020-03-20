Boş tuvalet reyonunda ikonik Titanik sahnesi

ABD'nin Los Angeles şehrinde iki keman sanatçısı, corona virüs paniğiyle boşaltılan tuvalet kağıdı raflarına göndermede bulunarak bir marketin tuvalet kağıdı reyonunda performans sergiledi. Boyunlarına da can yeleği takan iki kişilik ekibin bu görüntüleri Titanik'in meşhur sahnesini hatırlattı. Efsane filmin son sahnesinde gemi batarken orkestra müziğini icra etmeye devam etmiş, sinema seyircisinin aklına bu görüntüler kazınmıştı.

Kasvetli bir ortam

Keman sanatçıları Emer Kinsella ve Bonnie von Duyke, Insider'a yaptıkları açıklamada, söz konusu kaos durumunun müzisyenler için oldukça kasvetli olduğunu belirterek karantina nedeniyle önümüzdeki birkaç ay programlarının iptal olduğunu belirtti.





İlgili Haberler Kemanın Kraliçesi Giselle Tavilson büyüledi



