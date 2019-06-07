Boşananlar nasıl mal paylaşır? İşte detaylar...

Büyük emekle, hayallerle ve umutla gerçekleşen evlilikler bazen istenmeyen şekilde bitebiliyor. Bazı çiftler 1 hafta bazıları 20-30 yıl evli kaldıktan sonra yollarını ayırabiliyor. Çiftlerin boşanmaya karar vermesiyle başlayan süreçte, evlilik öncesinde ve evlendikten sonra edinilen malların paylaşımı konusunda da büyük sıkıntılar yaşanabiliyor. Bunda yasal hakları bilmemenin de etkisi var.

MEDENİ KANUN BELİRLİYOR

Evlilik sürecinde elde edilen tüm menkul ve gayrimenkullerde çiftlerin eşit hakkı bulunuyor. Bunu da çoğu kişi biliyor. Bu hakkı düzenleyen 1 Ocak 2002’den itibaren uygulamaya başlanan ve halen geçerli olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’dur. Bu yasanın 219’uncu maddesinde ise detayları bilinmeyen hangi malların paylaşılabileceğiyle ilgili hükümler yer alıyor.

HER ŞEY DAHİL EDİLMELİ

Paylaşıma konu malların sadece gayrimenkul, taşıt ve paradan oluştuğuyla ilgili yanlış algı var. 2002’den itibaren geçerli olan kanun, sosyal güvenlik yasası çerçevesinde edinilen değerlerin de hesaba dahil edileceğini açıkça belirtiyor. Yani çiftlerin evlilik süresinde çalışarak aldığı maaş, bahşiş, yevmiye, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, primler, ikramiyeler, emekli maaşları, işsizlik parası, mesai ücreti, yetim aylığı ortak maldır. Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) alınacak toplu ödemeler de mal paylaşımına dahil ediliyor.

KİŞİSEL MAL İSE...

Kişisel mallar (takı, elektronik eşya gibi), edinilmiş mallar boşanmada paylaşıma konu olamıyor. Ancak kişisel mallardan elde edilen gelirler ve kazanç paylaşıma dahil ediliyor. Örneğin; eşin babasından kalan daireden aldığı kira geliri boşanırken paylaşılıyor

DÜĞÜN TAKILARI KİME AİT?

Çiftler arasında boşanırken ya da evliyken en çok sorun yaşanan konuların başında ise düğünde veya nişanda takılan altını ziynet ve paraların paylaşımı veya kullanımı geliyor. Halk arasında düğünde takılan takıların tamamının kadına ait olduğu algısı var. Ancak avukatlar, düğünde ziynet kime takıldı ise ona ait olduğunu belirtiyor. Çünkü ziynet takılma hali hukuktaki bağışlama müessesine tabi. Düğünde altın takan kişi kime taktıysa ona bağışlamış sayılır. Erkek eş de kendisine takılan altınlar kadın eşe verildiyse iadesini isteyebilir. Ziynet eşyası davaları zamanaşımına tabi değil. Her zaman istenebilir. Boşandıktan 10-15 yıl sonra da eşler kalan ziynet eşyalarını almak için dava açabilir.

PAY HAKKI NE ZAMAN KALKAR?

Medeni Kanun’a göre; ‘zina veya hayata kast’ nedeniyle boşanmada, kusurlu eşin mal paylaşımındaki pay oranı azaltılabilir veya kaldırılabilir. Ancak bunun için mahkeme kararında boşanmanın zina veya hayata kast nedeniyle verildiğinin açıkça belirtilmesi şart. (Posta)