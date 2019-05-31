Boşandığı eşini silahla öldürdü

Olay, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi üzerinde bulunan bir pasajda meydana geldi.

Pasajın üst katında daha önce boşandığı eşi Esra Ç.,ile görüşen Cesur K., henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyümesi üzerine şahıs, Esra Ç’yi silahla vurdu.

VATANDAŞLAR POLİSE HABER VERDİ

Silah sesini duyan vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri saldırgan Cesur K. gözaltına alınırken, yaralı Esra Ç.’ye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Esra Ç., hayatını kaybettiği belirlendi. Silahla vurularak öldürülen kadının cansız bedeni Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA