'Eski eşinin rızası olmadan dondurulmuş embriyonu kullanamazsın'

ABD'nin Arizona eyaletinde kanser teşhisi konan Ruby Torres ve o dönemde erkek arkadaşı olan eski eşi John Joseph Terrell, kemoterapi tedavisinin ardından bir daha çocuk sahibi olamamak endişesiyle, sperm ve yumurtalarını dondurma kararı aldı. Çift, 2014'te dondurma işlemini yaptırdıkları klinikte, 'ayrılmaları durumunda her iki tarafın da dondurulan embriyoları bir başka çifte bağıilayabilecekleri ya da kendileri çocuk sahibi olabileceklerine' dair bir anlaşma imzaladı. Anlaşmada, embriyoların kullanılabilmesi için iki tarafın da 'açık bir şekilde yazılı izni' olması şartı koşuldu. Anlaşmadan günler sonra evlenen çift, tüp bebek tedavisine başvurdu. Torres'in kemoterapi tedavisi sırasında üreme organları büyük oranda fonksiyonlarını yitirdi.

Büyüdüklerini göremeyeceğim

Çiftin 2017'de boşanmasının ardından Torres eski eşi Terrel'in spermleriyle döllenen 7 embriyosuyla çocuk sahibi olmak istedi. Terrel'in eski eşi Torres'ten çocuk sahibi olmayı reddetmesiyle, ikilinin yasal mücadelesi başladı. Mahkeme, Terrel'in isteği dışında baba olma mecburiyetinin bulunmadığına hükmederek tamamen kendi arzusuyla baba olmak istemesini ve embriyoları bağışlama talebini destekledi. Artık yumurta üretemeyen, kendi embriyosuyla da hamile kalamayan Torres "Onların bir daha benimle olamayacaklarını, büyüdüklerini göremeyeceğimi bilmek canımı acıtıyor." dedi. İkilinin mücadelesi bir emsal davaya dönüştü. Arizona Eyalet Yasama Meclisi boşandıktan sonra dondurulan embriyoların çocuk sahibi olmaya niyetlenen taraf tarafından kullanılabileceğini öngören önergeyi kabul etti. Fakat Torres, yasanın 'geriye dönük olamaması nedeniyle' yasadan yararlanamıyor.