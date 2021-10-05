Boşandığı karısını öldürdü, şahitlik eden komşusunu yaraladı!

Remzi Aksu, şiddetli geçimsizlik nedeniyle kendisinden boşanan Ayşe Aksu’yu kızını okula götürürken tabancayla vurarak öldürdü. Aksu, ardından boşanma davasında şahitlik yaptığı belirtilen komşusu Volkan A.’yı da yaraladı.

PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ, MOTOSİKLETLE KAÇTI

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, Ayşe Aksu (43) kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Remzi Aksu’dan (44) boşanıp 3 çocuğunu da yanına alarak İstasyon Mahallesi Doğan Sokak’taki bir eve taşındı. İlçede boya badana işleriyle uğraşan Remzi Aksu, dün sabah takip ettiği Ayşe Aksu’nun oturduğu binanın önüne gitti. Bir süre sonra Ayşe Aksu, kızını okula götürmek için evden çıktı.

Tabancasını çeken Remzi Aksu, Ayşe Aksu’ya kızının gözü önünde peş peşe ateş etti. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Ayşe Aksu, kanlar içinde yere yığılırken, Remzi Aksu ise motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ayşe Aksu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ayşe Aksu’nun cesedi, yapılan incelemenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CAMDAN İÇERİ GİRDİ

Olayın ardından Remzi Aksu, bu kez boşanma davalarında şahitlik yaptığı belirtilen komşusu Volkan A.’nın İstasyon Mahallesi Yazgan Sokak’taki evine gitti. Zemin kat pencerenin camını çekiçle kırarak içeri giren Aksu, eşi ve 2 çocuğuyla evde bulunan Volkan A.’yı tabanca ile sırtından vurarak yaraladı. Yaşanan arbedede Remzi Aksu, Volkan A.’nın eşi Fatma A.’yı da çekiçle yaraladıktan sonra kaçtı. Volkan A. ile eşi Fatma A., Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kaçan Remzi Aksu’nun yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.