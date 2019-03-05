Boşandığı kocasını iş yerinde bıçakladı!

Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan Şerife Ş., boşandığı Mehmet C.’nin iş yerine gelerek henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şerife Ş. elinde bulunan bıçakla Mehmet C.’yi kalçasından yaraladı. Mehmet C. ise eski eşini darp etti.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıları tedavi için Mut Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Eski karı koca, birbirlerinden şikayetçi olunca gözaltına alındılar.

Şerife Ş. ve Mehmet C. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

İHA