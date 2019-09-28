Boşandığını internetten öğrenmiş
Evlenmeleri de boşanmaları da olay olan ve aylarca dünya gündemini meşgul eden Malezya Kralı 5. Muhammed ve Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina cephesinde yeni bir savaş başlıyor...
Geçtiğimiz yıl evlendiği eski Malezya Kralı Sultan V. Muhammed’in kendisini boşadığını internetten öğrenen Rus güzellik kraliçesi, oğlunun kraldan olduğunu DNA testiyle kanıtlamaya karar vermiş...
Geçtiğimiz kasım ayında eski Malezya Kralı Sultan V. Muhammed (50) ile evlenen eski Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina (27), ‘peri masalı’nın nasıl bittiğini anlattı. Eski eşinin, mayıs ayında doğan çocuğunun kendisinden olduğunu inkâr ettiğini söyleyen Voevodina, oğlu Leon’un V. Muhammed’den olduğunu kanıtlamak için DNA testine başvuracağını söyledi.
TAHTTAN ÇEKİLMİŞTİ
Sultan V. Muhammed, temmuz ayında şeriat kurallarına göre boşadığı Voevodina’nın Rusya’da katıldığı bir ‘reality şov’da kameralara yansıyan ‘havuzda seks’ skandalının ardından görev süresinin dolmasını beklemeden Malezya tahtından çekildiğini açıklamıştı.
(Hürriyet)