Boşanıyoruz çocuklara nasıl söylemeliyiz?

BOŞANMA KARARININ AÇIKLANMASI EBEVEYNLER ARASINDA SAVAŞA DÖNMEMELİ

Özellikle taraflardan biri boşanma meselesine isteksiz olduğunda, karşı tarafın açıklamayı tek başına yapmasını talep edebilir. Her şeyden önce eşler arasında fikir birliğine varılması, ne şekilde açıklanacağı konusunda konuşulması faydalı olacaktır. Anne ve baba olarak birlikte açıklama yapmak, çocuğun vereceği tepkilere birlikte alan açılmasına yardımcı olacaktır.

SENİN SUÇUN DEĞİL!

Anne ve babalar, alınan boşanma kararının kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan kaynaklandığını ve çocuklarına bitmeyecek bir sevgi beslediklerini süreç içinde vurgulamaya özen göstermelidir. Çocuklar bu aşamada bunu sık sık duyma ihtiyacında olabilirler.

BAZEN TEPKİ VERMEYEBİLİR

Boşanma kararı açıklandığında her çocuk birbirinden farklı tepkiler verebilir. Bazı çocuklar tepkisiz kalabilir. Böyle bir durumda çocuğa sorular sormamak, bu tepkisiz kalma halini kabul etmek, sarılmak, dokunmak iyi gelebilir. Bazı durumlarda duygularını daha rahat şekilde ifade ettiği ebeveyn ile olmasına izin verilebilir. Günün sonunda her anne-baba çocuğunu, her çocuk ise anne-babasını mutlu görmek ister. Bu mutluluk bazen tek evde değil iki farklı evde gerçekleşebilir.