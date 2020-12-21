Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında öldürüp kendi başına sıktı
Konya'da boşanma aşamasında olduğu eşi Esmanur Karadayı'yı sokak ortasında öldüren 26 yaşındaki Muhammet Karadayı aynı silahla başına ateş etti. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken Karadayı hastaneye kaldırıldı.
21 Aralık 2020, Pazartesi 12:00 Son Güncelleme:
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Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sırçalı Mescit Sokak üzerinde meydana geldi. 26 yaşındaki Muhammet Karadayı, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Esmanur Karadayı ile sokak ortasında tartışmaya başladı.
Kaçmak isteyen eşine ateş etti
Saldırgan şahıs tartışma sırasında bir süre eşini tokatlarken, genç kadın olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalıştı. Muhammet Karadayı yanında getirdiği silahı çıkararak kaçmak isteyen eşine 2 el ateş etti.
Başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu
Eşine ateş ettikten sonra aynı silahı kendisine doğrultan Karadayı başına bir el ateş ederek intihar girişiminde bulundu. İkili kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kadın olay yerinde can verdi
Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Esmanur Karadayı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan Muhammet Karadayı ise ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Karadayı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.