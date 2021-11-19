Türkiye Boşanma aşamasındaki eşi kapıyı açmayınca tüfekle ateş edip kaçtı

Boşanma aşamasındaki eşi kapıyı açmayınca tüfekle ateş edip kaçtı

Türkiye

Boşanma aşamasındaki eşi kapıyı açmayınca tüfekle ateş edip kaçtı

Malatya’da, Hamza Uğur, boşanma aşamasındaki eşi Çınar Uğur’un kapıyı açmaması üzerine, evin kapısına tüfekle ateş açarak, kaçtı.

19 Kasım 2021, Cuma 22:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 3’üncü katında 2 çocuğuyla yaşayan Çınar Uğur’un boşanma aşamasındaki ve bir süre önce evden ayrılan eşi Hamza Uğur geldi. Hamza Uğur, çaldığı kapının açılmamasına öfkelenerek yanında getirdiği tüfekle ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hamza Uğur, olaydan sonra kaçarken, Çınar Uğur ve 2 çocuğu polis ekiplerince evden çıkarılarak karakola götürüldü. Polis kaçan şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Bu bir buçuk sene nasıl geçer?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
TV dizilerinde toplumsal meseleler
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Son on yıl
Rauf Tamer
Murat Gülderen
Türkiye 'oyun' kurucu
Murat Gülderen
Hakan Çelik
‘Türkiye stratejik ortağımız’
Hakan Çelik
Şirin Sever
İzlemedim ama hayranım!
Şirin Sever
Banu Şen
8 bin yıllık miras: Nilüfer
Banu Şen
Erkut Can
Zincirin bir halkası yoktu
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MEB'den koronavirüs kısıtlaması: Tedbir amaçlı iptal edildi