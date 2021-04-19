Türkiye Boşanma aşamasındaki eşinden kızını kaçırmıştı! Serbest bırakıldı

Boşanma aşamasındaki eşinden kızını kaçırmıştı! Serbest bırakıldı

Türkiye

Boşanma aşamasındaki eşinden kızını kaçırmıştı! Serbest bırakıldı

Ankara'da, boşanma aşamasında olduğu eşi Nergis S.'den 4 aylık kızı Asya'yı pencereden atlayarak kaçıran L.S., adliye kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

19 Nisan 2021, Pazartesi 15:24 Son Güncelleme:
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Başkent’te özel bir üniversitede akademisyen Nergis S. (30), 2 yıl önce evlendiği L.S.'den şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak için dava açtı. Mahkeme, 9 Nisan'da, L.S. hakkında 3 ay önleyici tedbir kararı ile birlikte her ayın 1 ve 3'üncü cumartesi günleri çocuğunu görme kararı verildi. L.S., kararın ardından ilk kez çocuğunu görmek için geçen cumartesi günü ailesiyle beraber Nergis S.'nin annesinin evine gitti. L.S. burada kızını kucağına alıp sevdiği sırada, bir anda pencereden atlayıp kaçtı. Panik yaşayan Nergis S. ve ailesi, L.S.'nin peşinden gitti; ancak yakalayamadı. Bebeğin kaçırılması evdeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde L.S'nin kucağındaki Asya bebek ile villa tipi evin salonunda camı açarak atlayıp kaçtığı görüldü. Nergis S. ve ailesi, olay sonrası polise giderek şikayette bulundu.


24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDI

Polisin yaptığı çalışma sonucu L.S., 24 saat geçmeden Gölbaşı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Kaçırılan bebek ise annesine teslim edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından L.S, bu sabah adliyeye sevk edildi. L.S., nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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