Türkiye Boşanma aşamasındaki eşine ve ailesine dehşeti yaşattı! 5 kişi yaralandı...

Boşanma aşamasındaki eşine ve ailesine dehşeti yaşattı! 5 kişi yaralandı...

Türkiye

Boşanma aşamasındaki eşine ve ailesine dehşeti yaşattı! 5 kişi yaralandı...

Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki eşi Melike Y.'nin ailesinin evine giden Yasin Y. dehşet saçtı. Eşine ailesine bıçakla saldıran Yasin Y. de dahil 5 kişi yaralandı.

28 Şubat 2022, Pazartesi 07:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 23.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olan eşi ile konuşmak için ailesinin evine giden Yasin Y., eşi Melike Y. ile tartışmaya başladı. Melike Y.'nin kardeşi Mustafa V.(20), babası Mehmet V.(52) ve annesi Münevver V.'nin(48) de katılmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında yanında getirdiği bıçağı çıkaran Yasin Y., önce eşi Melike Y.'ye ardından Melike Y.'nin annesi Münevver V., babası Mehmet V., kardeşi Mustafa V.'yi bıçakla yaraladı. Saldırgan Yasin Y. de, kavga sırasında vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.



Kavga seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA


İlgili Haberler
Minik Ahmet'ten anlamlı hareket! Biriktirdiği parayı Ukrayna'ya bağışladı


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Balık hem bereket hem sağlık
Banu Şen
Hakan Çelik
Lüks ve tasarruf bir arada
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Acayip sesler
Rauf Tamer
Şirin Sever
Putin 'Beni niye sevmedin' diyen toksik sevgili gibi...
Şirin Sever
Erkut Can
Putin gördüğü rüyayı yaşatıyor
Erkut Can
Murat Gülderen
Çocuk gelişimini hızlandıran oyunlar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
En Büyük Erkek Putin mi?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Savaş
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kayseri'de can pazarı yaşandı! Görenler yardıma koştu