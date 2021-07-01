Türkiye Boşanma aşamasındaki eşini ve onunla aynı evde olan kişiyi vurdu! Sosyal medyadan paylaştı

Boşanma aşamasındaki eşini ve onunla aynı evde olan kişiyi vurdu! Sosyal medyadan paylaştı

Türkiye

Boşanma aşamasındaki eşini ve onunla aynı evde olan kişiyi vurdu! Sosyal medyadan paylaştı

İzmir'in Buca ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin evine gelen Okan B. dehşet saçtı. Eşini ve onunla ilişki yaşadığı öne sürülen kişiyi tabancayla vurdu ve o anları sosyal medyadan bu sözlerle paylaştı...

01 Temmuz 2021, Perşembe 09:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İzmir'in Buca ilçesinde, Okan B., boşanma aşamasındaki eşi S.B. ve onunla ilişkisi olduğu öne sürülen Y.T.'yi tabancayla vurarak yaraladı. Okan B., o anları sosyal medya hesabından paylaştı.



Olay, saat 03.30 sıralarında Adatepe Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre Okan B., boşanma aşamasında olduğu eşi S.B. ile onunla ilişkisi olduğu öne sürülen Y.T.'nin birlikte olduğunu öğrendi. Eve gelen Okan B., S.B. ve Y.T.'ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde hafif yaralandıkları belirlenen S.B. ve Y.T., Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

O ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, saldırganın olay anını telefonuyla çekip, o anları sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı. Okan B.'nin görüntüleri, "Arkadaşlar bu videoyu paylaşmak istemezdim. Ama iki senedir içim içimi yiyor. S.B. senin canını almadan teslim olmayacağım. Bir daha cesetlerini atmazsam namussuzum. Benim namusumu kirletti ve başımı eğdi. Yarım kalmadı. Söz veriyorum öleceksin, bedelini ödeyeceksin" yazarak paylaştığı görüldü.

Okan B.'nin önce Y.T.'ye sonrasında da S.B.'ye ateş ettiği görüntülerde yer aldı. Yaralılar hastaneden taburcu olurken, Okan B. ise polisin araştırması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. 

İlgili Haberler
Son dakika: Kardeş kavgası 200 milyon lira ciroluk fabrikayı batırdı!


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Teknolojide kimse geride kalmasın
Hakan Çelik
Şirin Sever
Girişim hayaline para
Şirin Sever
Rauf Tamer
Röportaj
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Muhafazakar gençlerin yalnızlık duygusu
Oral Çalışlar
Murat Çelik
1 Temmuz'dan sonrası
Murat Çelik
Banu Şen
Toroslarla denizin kaynaştığı coğrafya: Mersin
Banu Şen
Erkut Can
Rakamlarla geçti ömrümüzün son demi
Erkut Can
Murat Gülderen
Yavruları da çok akıllı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dikkat! Sıcak hava kavuracak… Orhan Şen’den uyarı geldi…