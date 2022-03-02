Boşanma davaları mercek altına alındı! Sahte boşanma...

SGK'nın 2021 faaliyet raporuna göre, aktif sigortalıların sayısı 24 milyonu, aylık alan pasif sigortalıların sayısı ise 12 milyonu geçerken, aktif-pasif oranı 1.93 oldu. 2021'de en çok malullük kararı verilen hastalıklar sırasıyla kanser (onkoloji), psikoloji ve nöroloji olurken, göz hastalıkları, kardiyoloji, solunum hastalıkları gibi rahatsızlıkların yer aldığı sıralamada, Kovid-19 ayrı bir başlık olarak yer almadı. Sosyal güvenlik denetimlerinde 145 bin 906 işyeri denetlenirken, 4 bin 391'i yabancı uyruklu olmak üzere 36 bin 82 kayıtdışı çalışan tespit edildi. SGK, kişi başına reçete tutarını 155 lira olarak belirledi. SGK'daki bütçe açığı, 2021 yılı 12 aylık gerçekleşmeye göre 21 milyar lira oldu. 2021 yılının ilk 10 aylık verilerine göre SGK'nın reçete tutarı ise 50 milyar lirayı geçmiş oldu.

2021 yılında 5 bin 759 kişi maaş almaya devam etmek için sahte boşanma yaptığı iddiasıyla mercek altına alınırken, bunlardan 4 bin 640 kişinin aylığının kesilmesi istendi. Geçen sene 7.7 milyondan fazla dosya üzerinden, 8.2 milyar liralık geçici iş göremezlik parası ödenirken, 21 bin 714 kişi de 389 milyon liraya yakın evlenme ödeneği aldı. İstihdam teşvik ve destekleri kapsamında 66.4 milyar liralık kaynak sağlanırken, ortalama aylık bağlama süreleri 11 ila 15 gün arasında değişti. 2021'de tedavi için yurtdışına gönderilen kişi sayısı 10 olarak açıklanırken, yurtdışından aylık alanların sayısı da 713 bin oldu.

SGK'nın faaliyet raporunda, emeklilik ve sigorta mevzuatının mümkün olduğunca sade ve anlaşılabilir hale getirilmesi gerektiği ifade edilerek, böylece işlemlerdeki hata oranının azaltılabileceği vurgulandı. Raporda, "Bu durum aynı zamanda vatandaşların hak ve yükümlülüklerini doğru şekilde anlamalarını ve yerine getirmelerini sağlayacaktır. Kurumca hukuka uygun olarak tesis edilmesine rağmen karşı tarafın bilgi eksikliği ve yanlış anlamalarından kaynaklı dava ve itiraz başvurularının da azalabileceği öngörülmektedir" denildi.

Kamu kurumlarında, verimlilik için en az sayıda personel ile en fazla çıktı elde edildiği vurgulanan raporda, "Artan personel giderlerinin kamuya getireceği maliyetler de göz önünde bulundurularak emeklilik servislerinin iş ve işlemlerinin tamamen bilişim sistemlerinin üzerine kurulması, dijital dönüşüme adaptasyonu ve tam otomasyonun sağlanması açısından önem arz etmektedir" tespitinde bulunuldu.

Mithat Yurdakul / Milliyet







