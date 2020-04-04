İngiltere'de yargıtay, kamuoyu bilincini artırmak amacıyla aile mahkemesi duruşmalarını artık internet üzerinden canlı yayınlanacak. Youtube, Twitter, Facebook ve yargıtayın internet sitesinden üzerinden yapılacak canlı yayınlarla, boşanma ve velayet duruşmaları tüm ülkenin gözü önünde yürütülecek. İngiltere Adalet Bakanlığı, söz konusu uygulamanın kamuoyu bilincini artırılması amacıyla yapılacağını duyurdu. Canlı yayınla izlenebilecek ilk duruşmanın, bu seneni sonunda yapılması planlanıyor.

Hassasiyet gösterilecek

Dava kararları canlı yayınlarda yer almayacağı belirtilirken, yayın 90 saniye gecikmeyle akacak. Bu, mahkemenin hakimin isteği takdirinde durdurulabileceği anlamına geliyor. Yeni uygulama, 2018'de yürütülen bir pilot projenin devamı niteliğinde, iki yıl önce bazı duruşmalar uygulama kapsamında canlı olarak yayınlanmıştı. Yetkililer, bazı hassas davaların anonimliğine saygı duyulacağını belirtirken, İslami evlilik, trans birey kimliği gibi konularda kamuoyu hassasiyetinin sağlanmasının amaçlandığını bildirdi.

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