Boşanma davası öncesi aileler kavga etti: 1'i ağır 3 yaralı
Mersin'de bir çiftin boşanma davası öncesi karşı karşıya gelen iki ailenin bıçaklı kavgasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
İddiaya göre, çocuklarının boşanma kararı üzerine, kent merkezindeki Adalet Sarayı'nda görülecek duruşma için Adliye'ye gelen aileler, mahkeme öncesi sokak arasında tartışmaya başladı.
4 KİŞİ YAKALANDI
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda tarafların birbirlerine bıçaklarla saldırmasıyla isimleri açıklanmayan 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Olaya müdahale eden polis çok sayıda kişiyi gözaltına alırken, yaralılar ambulanslarla Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.