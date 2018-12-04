Boşanma davası öncesi aileler kavga etti: 1'i ağır 3 yaralı

Boşanma davası öncesi aileler kavga etti: 1'i ağır 3 yaralı Mersin'de bir çiftin boşanma davası öncesi karşı karşıya gelen iki ailenin bıçaklı kavgasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.