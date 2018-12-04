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Boşanma davası öncesi aileler kavga etti: 1'i ağır 3 yaralı

Mersin'de bir çiftin boşanma davası öncesi karşı karşıya gelen iki ailenin bıçaklı kavgasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

04 Aralık 2018, Salı 14:12 Son Güncelleme:
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Boşanma davası öncesi aileler kavga etti: 1'i ağır 3 yaralı

İddiaya göre, çocuklarının boşanma kararı üzerine, kent merkezindeki Adalet Sarayı'nda görülecek duruşma için Adliye'ye gelen aileler, mahkeme öncesi sokak arasında tartışmaya başladı.

4 KİŞİ YAKALANDI

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda tarafların birbirlerine bıçaklarla saldırmasıyla isimleri açıklanmayan 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olaya müdahale eden polis çok sayıda kişiyi gözaltına alırken, yaralılar ambulanslarla Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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