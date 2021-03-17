Türkiye Boşanma davası sonrası saldırdı! Dehşet anları...

Boşanma davası sonrası saldırdı! Dehşet anları...

Türkiye

Boşanma davası sonrası saldırdı! Dehşet anları...

Çorum'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Boşanma davası sonrası otomobiliyle eşinin bulunduğu araca çarpan Ferhat K. tüfekle ateş açtı. Olayda 1 kişi yaralandı.

17 Mart 2021, Çarşamba 17:31 Son Güncelleme:
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Çorum'da Ferhat K., boşanma davalarının görüldüğü adliye çıkışında otomobiliyle takip ettiği eşi Büşra K.’nin içinde bulunduğu araca çarptı, ardından da tüfekle ateş açtı. Sürücü Muhammet K. kolundan yaralanırken, Ferhat K. polis ekiplerince gözaltına alındı.


​Olay, saat 14.30 sıralarında Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Çorum Adliyesi'nde boşanma davaları görülen Büşra K. ile Ferhat K. çifti, duruşmanın ardından çıktı. Ferhat K., kendisine ait otomobile binerek eşinin bulunduğu Muhammet K. yönetimindeki otomobilin peşine düştü. Bir süre sonra Ferhat K., otomobiliyle eşi Büşra K.’nin içinde bulunduğu araca çarptı. Ferhat K. ardından yanındaki tüfekle diğer otomobile ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların koluna isabet ettiği Muhammet K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırgan gözaltına alınırken, Muhammet K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde fenalaşan Büşra K. ise çevredekiler tarafından sakinleştirildi.

Muhammet K.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Yusuf ÇINAR/DHA

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