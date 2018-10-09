Devlet tiyatrosu ve dizi oyuncusu Özlem Güveli, 250 bin lira tazminat ve aylık 7 bin lira nafaka karşılığı iş insanı eşi İbrahim Türker'den boşanmasının ardından bu kez kendisini evliyken aldattığı iddiasıyla 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Özlem Güveli, 4 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle iş insanı eşine boşanma davası açtı. Özlem Güveli, "Bana ve çocuğumuza ilgi ve şefkat göstermedi. Her fırsatta (sen de kadın mısın, ş..siz, seni paramla besliyorum) deyip hakaret etti. 500 bin lira tazminat, çocuğuma aylık 7 bin, bana da aylık 19 bin lira nafaka istiyorum" dedi. 120 bin liralık karşı dava açan İbrahim Türker de, "Davacının lüks talepleri her zaman beni zorladı. Çok yıprandım. Bana (sen adam olamadın) şeklinde hakaret etti" yanıtını verdi. Babanın eşi ve çocuğuyla ilgilenmediğini belirten mahkeme, 250 bin lira tazminat ve aylık 7 bin lira iştirak ve tedbir nafakasının anneye ödenmesine karar vererek tarafların boşanmasına hükmetti.

'İFTİRA' DEDİ, REDDİNİ İSTEDİ

Özlem Güveli, Yargıtay'a giden boşanma davası kesinleşmeden eşinin kendisini aldattığını öne sürerek 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Güveli'nin avukatı, "Boşanma davası sürerken S.A. adlı bir kadınla beraber olmuştur. Kendisine ev tutup Antalya, Fransa tatillerine gitmiştir. Müvekkilimin itibarı ciddi şekilde zedelenmiş, müvekkilim kendi arkadaşları ile arasına mesafe koymuş, kendisini toplumdan dışlamıştır" dedi.

Davalı İbrahim Türker'in avukatı da müvekkilinin sevgilisiyle yaşadığı iddialarının gerçek dışı bir iftira olduğunu belirterek davanın reddini istedi. İbrahim Türker'in avukatı, "Müvekkilimin sosyal ortamda yan yana geldiği arkadaşları ile ilişki kurduğu iddiaları çirkin iftiradır" dedi. Mahkeme tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

Sabah