Boşanma davasında köpeğe nafaka

İzmir’de, çocuğu olmayan 5 yıllık evli P.D.Y. ve İ.Y. çifti 16. Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı olarak boşandı. İlginç olan ise boşanma değil velayet davası... Papyon kadında kaldı.

03 Ekim 2018, Çarşamba 08:14 Son Güncelleme: 03 Ekim 2018, Çarşamba 08:22
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İzmir'de 5 yıldır evli olan çift anlaşamadıkları için boşandı. Bu zor karar ortaya yeni bir sorun çıkardı. Köpekleri papyon kimde kalacaktı? Papyon'un da zihinsel sağlığı düşünülerek kararını veren mahkeme, köpeği kadına verdi.

AYDA 2 HAFTA SONU

Çiftin birlikte sahiplendikleri ‘Papyon’ adlı köpek, kadına verilirken erkeğin köpeği görebilmesi için ayda 2 hafta sonu verilmesine karar verildi.

200 LİRA 'NAFAKA'

Ayrıca İ.Y.’nin eski karısına köpeğin bakımı için aylık 200 lirayı ödemesine de hükmedildi. Gerekçeli kararda birinden yoksun kalmasının köpeği de olumsuz etkileyeceği göz önünde bulundurduğu belirtildi.

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