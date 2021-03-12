Türkiye Boşanma dilekçesine şaşkına çeviren ifade! ‘İç çamaşırlarına sakladı’

Boşanma dilekçesine şaşkına çeviren ifade! ‘İç çamaşırlarına sakladı’

Türkiye

Boşanma dilekçesine şaşkına çeviren ifade! ‘İç çamaşırlarına sakladı’

İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki A.B., iki erkek çocuklarının Suriye uyruklu annesi N.B.'nin evlilikleri çekilmez bir hale dönüştü. İstanbul Aile Mahkemesi’ne dilekçe sunan A.B., "Eşim adeta benimle evli değil de elindeki cep telefonuyla evli gibi. Akıllı telefonu 24 saat elinde. Her gün bana şiddet uyguluyor, ailemin yanına sığındım." ifadelerini kullandı. İddiaların asılsız olduğunu belirten N.B. de eşine 40 bin liralık tazminat istemli karşı boşanma davası açtı.

12 Mart 2021, Cuma 10:27 Son Güncelleme:
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İstanbul’da yaşayan A.B. (41) ile N.B. (48) 2005 yılında evlendi. Çiftin bu evliliklerinden iki erkek çocuğu dünyaya geldi.

Hürriyet gazetesinin haberindeki iddiaya göre geçimini mendil satarak sağlayan A.B. ile çocuklarının Suriye uyruklu annesi N.B.’nin evlilikleri çekilmez bir hale dönüştü. A.B., İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, “Eşim adeta benimle evli değil de elindeki cep telefonuyla evli gibi. Akıllı telefonu 24 saat elinde. Eşim, iyi niyetimden ve safiyane duygularımdan yararlanarak sürekli olarak şiddet uyguluyor. Her gün, sürekli benden para istiyor. Davalının bu davranışları nedeniyle ailemin yanına sığındım” dedi.

Davaya cevap veren N.B. ise iddiaların asılsız olduğunu belirterek eşine 40 bin liralık tazminat istemli karşı boşanma davası açtı.

‘BÜTÜN PARALARI İÇ ÇAMAŞIRLARINA SAKLIYOR’

N.B.’nin avukatı, “A.B., eşi N.B.’yi dilencilik yapmaya zorlamaktadır. Davacı, kazandığı bütün paraları iç çamaşırlarına saklayarak, eşi ve çocukları yerine kendi annesi ve babasına vermektedir” dedi.

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