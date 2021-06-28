Boşanma sonrası toparlanmak için 3 adım

"Çok önemsediğin, belki de yıllarını verdiğin ilişkinin bitişine bakıyorsun... Bu döneme gelmek de bunu aşmak da oldukça zor, biliyoruz. Gülümsüyor, geleceğine bakıp olumlu şeyler düşünmeye çalışıyorsun ama bir noktada bir kez daha geçmişe takılıyorsun. "

Öncelikle böyle düşüncelere sahip olmanın kötü bir yanı yok. Önemli olan size gelen tüm sorunlarla başa çıkma biçiminiz... Her şeyi düzeltmenin genel ve doğru bir yolu yok. Eğer bir tane olsaydı, zaten boşanmalar hiç olmazdı. Yani, boşandıktan sonra bir kez daha mutlu olmak için yapmanız gerekenleri düşünmenin zamanı geldi. Ve şu anda kendinizi bu kötü ruh halinden çıkarmanın bir yolu olmadığını düşünseniz bile mutlaka bir yolu olduğunu siz de içten içe biliyorsunuz. Sizin için birkaç tavsiye sıraladık fakat muhtemelen göreceğiniz her tavsiye sizin için işe yaramayacak. Çünkü sadece siz isterseniz hayatınızı daha iyi hale getirmeye çalışmak onu daha iyi hale getirecektir.

1- Doğal yas sürecinize saygı duyun

Öncelikle sizin gibi pek çok insanın boşanma sürecinde üzüldüğünü, acı çektiğini hatta endişe duyduğunu unutmayın. Bu süreçte üzülmek çok normaldir ve içinde bulunduğunuz bu günlerde kendinize baskı oluşturmayın, üzüntünüzü de yaşayın.

Boşanma kararı sonrası ilişkiniz ne kadar uzun sürerse, gitmesine izin vermek o kadar zor olacaktır. Bir noktada, her şeyin bittiğini ve artık bu kadar küçük bir şeye üzülmek istemediğinizi anlayacaksınız.

2- Kendinize daha iyi bakın

Birçok insanın boşanırken karşılaştığı en büyük sorun; etrafındaki herkese ve her şeye dikkat etmeleri gerektiğini düşünmeleridir. Bu bir dereceye kadar doğru olabilir. Ancak farkında olmadığınız şey; hayatınızdaki en önemli kişiyi, yani kendinizi unuttuğunuz gerçeğidir. Elbette, hayatınızdaki diğer tüm insanlar da önemlidir ama hem ruhsal hem de fiziksel olarak kötü bir durumda kalırsanız onlarla ilgilenemezsiniz. Bu nedenle, sağlığınıza her zaman dikkat ettiğinizden ve ciddiye aldığınızdan emin olun. Bu süreçte kendinize sevdiğiniz bir spor dalı bulun ve deneyin. Spor sadece sizi fiziksel olarak dinç tutmayacak, aynı zamanda yeni bir hobi bulmanızı da sağlayacak.

3- Sevginizi ve zamanınızı başka alanlara yönlendirin

Elbette evlilik döneminizde de sevdiklerinizle ilgilenmeye çalışıyordunuz. Ancak, mutsuz ve sorunlu bir ilişkiyle bunu yapmak muhtemelen daha zordu. Bu nedenle, evliliğiniz bittikten sonra, sizin için hala önemli olan insanlarla iletişim halinde olduğunuzdan emin olun. Bunlar ebeveynleriniz, arkadaşlarınız ve hatta işyerindeki meslektaşlarınız olabilir. Ayrıldıktan sonra sevgi ve ilginizi ihmal ettiğiniz kişilere yöneltin. Bu süreçte tabii ki yeni bir ilişkiye de başlayabilirsiniz fakat buna odaklanmayın, hayat sizin karşınıza doğru zamanda doğru kişiyi çıkaracaktır. Bu süreçte önceliğiniz aileniz ve sevdikleriniz olsun.