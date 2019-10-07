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Boşanmakta evlenmek kadar doğal bir durumdur. Çiftler evlilik için nasıl belgelere ihitiyaç duyuyor ve resmi kurumlara başvuruyorsa boşanırken de aynı durum geçerli olur. Boşanma davası açmak için nereye başvurmak gerekiyor, boşanma davası nasıl açılır, boşanmak için gerekli evraklar nelerdir sorularının cevaplarını Av. Bilal Çelik, sizler için açıklıyor. İşte boşanma davasına daşr tüm bilinmeyenler…

Boşanma davası nasıl açılır, boşanmak için nereye başvurulmalıdır?

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Boşanma, hukukumuzda anlaşmalı ve çekişmeli boşanma olarak iki şekilde gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma tarafların bir protokol hazırlayarak bunu mahkeme huzuruna sunmaları ve mahkemenin bu protokolü kabul etmesi ile birlikte gerçekleşen boşanma şeklidir. Çekişmeli boşanma davasında ise boşanmanın özel veya genel sebeplerine dayanılarak elinizdeki belge veya bilgilerin durumuna göre mahkemeye sunmanız gerecektir.

Anlaşmalı boşanmada öncelikle tarafların kendi rızalarıyla oluşturdukları bir protokol olması gerekmektedir. Protokolde boşanma sonrası, mal varlığı ile ilgili durumlar ve eğer varsa çocukların velayeti ile ilgili unsurlar yer almalıdır. Belirtmeliyiz ki boşanma türü anlaşmalı boşanma bile olsa aile mahkemesi hakimi bunu kabul etmeyerek değiştirilmesini isteyebilecektir. Eşler değişiklikleri kabul ederlerse boşanma gerçekleşebilecektir. Aksi halde hakim boşanmaya karar vermeyebilir. Anlaşmalı boşanma protokolü dışında eşlerin ve varsa çocukların kimlik suretleri ve varsa avukatların vekalet belgelerinin de mahkemeye sunulması gerekir. Belgeler hazırlandığı zaman harç ve gider avanslarının yatırılmasıyla birlikte anlaşmalı boşanma ile ilgili şartlar yerine getirilmiş olacaktır.

Anlaşmalı boşanmayla ilgili bir diğer durum da eğer taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde devir, ödeme, taahhüt gibi işlemlerdir; eğer taraflar bunlardan söz ettilerse bunların belgelendirilerek dosyada sunulması gerekir. Aksi halde hakim dosyada görmediği şeyler üzerinden karar veremeyecektir.

Boşanmak için gerekli evraklar nelerdir?

Çekişmeli boşanma davaları türlerine göre mahkemeye sunulacak belgeler de farklılık gösterecektir. Boşanmanın özel sebepleri zina, hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı muamele, suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme, terk, akıl hastalığıdır. Boşanmanın genel sebebi de evlilik birliğinin temelinden sarsılması ya da halkça bilinen adıyla söyleyecek olursak şiddetli geçimsizliktir. Boşanmaya sebep olan olayın ispatı da ancak iddia edene ait olacaktır. Anlaşmalı boşanmada ifade ettiğimiz gibi çekişmeli boşanma davasında da dava dilekçesi, tarafların ve eğer varsa çocukların nüfus suretleri ve tarafların avukatları varsa avukatlara verilen resimli vekaletnameler mahkemeye sunulmalıdır. Bunlar dışında çekişmeli boşanmaya konu olan olayın ispatı ile ilgili olan hukuka uygun şekilde elde edilmiş bilgi ve belgelerin tamamı mahkemeye sunulmalıdır. Sunulacak belgelere örnek verecek olursak; darp raporu, banka ekstreleri, yazışmalar, otel kayıtları, tanık listeleri, sosyal medya paylaşımları gibi delillerdir, bunlar ve benzeri tüm delillerin mahkeme huzuruna sunulması gerekmektedir. Ayrıca eğer eşlerin maddi ve manevi tazminat talepleri varsa bu taleplerini de mahkemeye sunmaları gerekmektedir. Boşanma için sunulacak belgeler boşanma olaylarına göre farklılık gösterir. Örnek verecek olursak terke dayalı boşanmada ihtarları ve evden ayrılan eşin evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemesi kaynaklı deliller ortaya sunulurken, zinaya dayalı boşanmada diğer eşin kendisini aldattığına dair belgelerin sunulması gerekmektedir. Mahkeme bütün bunları detaylı şekilde inceleyerek boşanmaya gerek olup olmadığına karar verecektir.



