Boşanmak isteyen kadına ailece işkence yaptılar

‘Polis İmdat’ hattını 11 Mayıs 2020 günü saat 01.00 sıralarında arayan bir kadın, İstanbul Sultanbeyli’de Battalgazi Mahallesi’nde sokakta yürürken kızının elektroşok cihazıyla bayıltılarak siyah bir minibüsle kaçırıldığını ihbar etti.

Alarma geçen İstanbul polisi, minibüsün plakasından yola çıkarak yol kameralarını takibe aldı. Yapılan araştırmada minibüste GPS cihazı da olduğu tespit edildi. GPS kayıtlarına göre minibüs, kadını aldıktan sonra ilk olarak Beykoz’daki ormanlık alana gitmiş, daha sonra da Kavacık’taki bir sokakta park etmişti. Polis ekipleri sokağı ablukaya alarak minibüsün tam da önünde durduğu eve baskın yaptı.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Evde elleri ve ayakları plastik kelepçelerle bağlı, uğradığı işkence nedeniyle kanlar içinde bir kadın bulundu. Başında da iki adam vardı. Yapılan kimlik tespitinde kadının Ceylan Yıldırım (25), ona işkence edenlerinse eşi Ersin Yıldırım (34) ve amcası Sait Yıldırım (65) olduğu ortaya çıktı. Polis, Ceylan Yıldırım kaçırılırken minibüste bulunan Ersin Yıldırım’ın kardeşleri Burhan, Ali ve Dilek Yıldırım’ı da o gece Pendik’te gözaltına aldı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ersin Yıldırım ve Burhan Yıldırım tutuklandı.

Ceylan Yıldırım, polislere “Beykoz’da, ormanlık alanda beni bir sandalyeye oturtarak elimi kolumu bağladılar. Eşim ve ağabeyi beni döverek işkence etti” dedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava önceki gün karara bağlandı. Mahkeme, Ersin Yıldırım ve ağabeyi Burhan Yıldırım’a 16 yıl 4 ay, kendilerine yardım eden kardeşleri Dilek ve Ali Yıldırım’a 11 yıl 6 ay, amcaları Sait Yıldırım’a ise 5 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme indirim uygulamadı.

Aziz Özen







