Boşanmaya çalışan çiftin avukatı 5 milyonla kayıplara karıştı

İstanbul'da avukatlık yapan Salih İ., bir boşanma davasında taraflardan aldığı yaklaşık 5 milyon lirayı alarak kayıplara karıştı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Yasemin- Oktay K. çifti geçtiğimiz günlerde boşanmaya karar verdi. Bunun için Avukat Salih İ.'ye başvuran çift, İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nden boşanma tarihi aldı. Bu sırada boşanma aşamasındaki çift, aralarında bir anlaşma yaparak banka hesaplarındaki paranın genç kadına teslim edilmesine karar verildi. Yasemin K. boşanma gerçekleşmesine rağmen paranın hesabına yatmadığını avukatı Salih İ.'ye anlattı. Paranın eski eşinin hesabında olduğunu öğrenen genç kadın, icra takibinde bulundu.

Elden aldı, teslim etmedi

Avukat Salih İ.'nin paranın yarısını elden almasına rağmen müvekkiline teslim etmediği ortaya çıktı. Durumu öğrenen Yasemin K. ise avukatı tarafından dolandırıldığını ifade ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, avukat Salih İ.'nin suçu işlediğine karar vererek yargılanmasını istedi. Savcılık, Adalet Bakanlığı'nın talebi sonrası Salih İ. hakkında "Görevi Kötüye Kullanma" ve "Zimmet" suçları kapsamında 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava, ilerleyen günlerde Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.