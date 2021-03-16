Siyaset Bosna Hersek Devlet Başkanlığı üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde

Siyaset

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

16 Mart 2021, Salı 17:59 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile Konsey Üyeleri Zeljko Komsic ve Şefik Caferoviç'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının okunmasının ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik, tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Liderler daha sonra başbaşa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

DHA

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