Dünya Bosna Hersek'te ilk koronavirüs vakası

Bosna Hersek'te ilk koronavirüs vakası

Dünya

Bosna Hersek'te ilk koronavirüs vakası

Koronavirüs hızla dünyaya yayılırken Bosna Hersek ilk vakanın görüldüğünü doğruladı.

05 Mart 2020, Perşembe 11:46 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını Avrupa'ya yayılmaya devam ediyor. Bosna Hersek de ilk corona virüs vakasını açıkladı. Hasta ile ilgili detaylı bir bilgi paylaşılmazken, sağlık bakanının bugün ilerleyen zamanlarda konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

İran'da son durum

İran Spor Hekimliği haber sitesine göre, Koronavirüsü Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karar uyarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ülke genelinde spor faaliyetleri 20 Mart Cuma gününe kadar durduruldu.

﻿﻿﻿Söz konusu karara göre, tüm spor müsabakaları ve antrenmanları iptal edilirken, spor merkezleri de kapatıldı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle can kaybının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 922'ye yükseldiğini bildirmişti.

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