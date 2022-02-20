Türkiye Bosna Hersek'te neden gerilim var? Bünyamin Aygün açıkladı

Bosna Hersek'te neden gerilim var? Bünyamin Aygün açıkladı

Türkiye

Bosna Hersek'te neden gerilim var? Bünyamin Aygün açıkladı

Dünya Ukrayna krizini konuşuyor, ama bu aslında süper güçlerin bölgesel mücadelesine dönüşmüş durumda. Bu cephelerden biri Bosna Hersek olabilir. Uzman Gazeteci Bünyamin Aygün konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

20 Şubat 2022, Pazar 19:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dünya büyük bir krize mi doğru gidiyor. Cepheler netleşti mi? O cephelerden biri Bosna Hersek mi? Gerilim sadece Ukrayna'da değil Balkanlar'da da var. Peki, Bosna Hersek nasıl bir gerilim noktası?

Bünyamin Aygün'ün açıklamaları şöyle;

1995 yılından bu yana ilk defa bu kadar ciddi tehlike altında Bosna Hersek. Çatışmaların eli kulağında. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın göbeğinde ikinci bir soykırım yaşandı Srebrenitsa Katliamı. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bir kere ayrılıkçı Sırplar silahlanmış. Orada çok ciddi bir tehdit Ukrayna'ya bakabiliriz Ortadoğu'ya bakabiliriz ama asıl tehdit Avrupa'nın göbeğinde. Bosna Hersek'te yeniden bir Sırp - Boşnak çatışması bütün Avrupa'yı sarar. Ayrılıkçı Sırplar bağımsızlık istiyor Boşnaklar buna karşı çıkıyor.

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Pazar notları
Rauf Tamer
Banu Şen
Ruh halimize cemre gibi düştüler
Banu Şen
Şirin Sever
Namuslu görünmek kimlere kaldı?
Şirin Sever
Erkut Can
Rakamlarla dans
Erkut Can
Hakan Çelik
84 milyonun ortak markası
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Büyüklerin 'Cep' sınavı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
İki dikkat çekici söyleşi
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Buse Şenses 'Gazi' değil mi?
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 20 Şubat 2022 Şans Topu çekilişi sonuçları