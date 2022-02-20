Dünya büyük bir krize mi doğru gidiyor. Cepheler netleşti mi? O cephelerden biri Bosna Hersek mi? Gerilim sadece Ukrayna'da değil Balkanlar'da da var. Peki, Bosna Hersek nasıl bir gerilim noktası?

Bünyamin Aygün'ün açıklamaları şöyle;

1995 yılından bu yana ilk defa bu kadar ciddi tehlike altında Bosna Hersek. Çatışmaların eli kulağında. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın göbeğinde ikinci bir soykırım yaşandı Srebrenitsa Katliamı. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bir kere ayrılıkçı Sırplar silahlanmış. Orada çok ciddi bir tehdit Ukrayna'ya bakabiliriz Ortadoğu'ya bakabiliriz ama asıl tehdit Avrupa'nın göbeğinde. Bosna Hersek'te yeniden bir Sırp - Boşnak çatışması bütün Avrupa'yı sarar. Ayrılıkçı Sırplar bağımsızlık istiyor Boşnaklar buna karşı çıkıyor.