Gündem Bosta Hersek'te koronavirüs alarmı! Acil durum ilan ettiler

Bosta Hersek'te koronavirüs alarmı! Acil durum ilan ettiler

Gündem

Bosta Hersek'te koronavirüs alarmı! Acil durum ilan ettiler

Bosna Hersek dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan etti.

17 Mart 2020, Salı 16:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Başbakan Zoran Tegeltija, Bosna'nın acil durum faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak için ülke çapında acil durum ilan edildiğini açıkladı. Bosna Hersek'te koronavirüs nedeniyle ölüm yaşanmazken, 26 enfekte vaka olduğu bildirilmişti.

Virüs durdurulamıyor

İspanya Sağlık Bakanlığı ülke genelinde koronavirüse bağlı semptomlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 491'e, enfekte vaka sayısının da 11 bin 178'e ulaştığını duyurdu. İran'da ise son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 135 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 988'e yükseldi.

İlgili Haberler
Konuşma uzayınca koro üyeleri oturdu



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Daha hızlı yayılıyor ölüm oranı daha düşük
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Ford geleceğe hazır
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Hükümetteki en büyük korona tartışması bu!
Candaş Tolga Işık
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER TSK'dan koronavirüs tedbiri: 13 Nisan'a kadar tatil edildi