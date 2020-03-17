Başbakan Zoran Tegeltija, Bosna'nın acil durum faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak için ülke çapında acil durum ilan edildiğini açıkladı. Bosna Hersek'te koronavirüs nedeniyle ölüm yaşanmazken, 26 enfekte vaka olduğu bildirilmişti.

Virüs durdurulamıyor

İspanya Sağlık Bakanlığı ülke genelinde koronavirüse bağlı semptomlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 491'e, enfekte vaka sayısının da 11 bin 178'e ulaştığını duyurdu. İran'da ise son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 135 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 988'e yükseldi.

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