Bilim & Teknoloji Boston Dynamics, robot köpeği Spot'un yeni yeteneklerini gösterdi

Boston Dynamics, robot köpeği Spot'un yeni yeteneklerini gösterdi

Bilim & Teknoloji

Boston Dynamics, robot köpeği Spot'un yeni yeteneklerini gösterdi

Boston Dynamics, robot köpeği Spot'un The Rolling Stones Start Me Up şarkısına eşlik ettiği yeni bir video paylaştı.

31 Ekim 2021, Pazar 14:23 Son Güncelleme:
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Boston Dynamics, robot köpeği Spot'un çeşitli görevlerde kullanılabilecek yeni bir videosunu paylaştı. Robot köpek, klipte yer alan zorlayıcı hareketleri taklit edebiliyor.

Spot, paylaşılan yeni videoda The Rolling Stones’un Tattoo You albümünün 40. yıldönümü kutlamalarına özel programlanarak, grubun ikonik "Start Me Up" şarkısına eşlik ediyor. Küçük robotun kolları olmadan Mick Jagger’ın bazı zorlu hareketlerini ve dudak senkronizasyonunu taklit edebiliyor.

Şirket daha önce Spot'un nesneler ile etkileşime girebileceğini, oturma odasını toplama, kapıları açma, anahtarları vanaları açma ve bahçe ile ilgilenebileceğini söylemişti.

Spot’un yurt dışı satış fiyatı 74.500 dolar.


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