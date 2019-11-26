Boston'daki kamu radyo istasyonu WBUR, yaptığı açıklamada Massachusetts Eyalet Polisi'nin geçtiğimiz Ağustos ayından beri Boston Dynamics'in robot köpeği Spot'u iki olayda kullandığını açıkladı.

Massachusetts Eyalet Polisi ve Boston Dynamics arasındaki bu iş birliğine dair yapılan açıklamada "Robotun kanun uygulayıcı görevlerdeki yeteneklerini, şüpheliler ve potansiyel tehlikeler konusunda uzaktan denetim kabiliyetini değerlendirmek amacıyla kullanıldığı" belirtildi.

Polis videolarında Spot adlı robotun muhtemel tehlike olarak görülen kapıları açıp içeriyi kontrol ettiği görülüyor. Massachusetts Eyalet Polisi ve Boston Dynamics arasındaki anlaşmaya göre robotlar yalnızca Bomba Ekibi tarafından kullanılacak.

İki olayda kullanıldı

Spot, Ağustos ayından bu yana polisler tarafından iki olayda kullanıldı.

Boston Dynamics iş geliştirme başkan yardımcısı Michael Perry, WBUR radyo istasyonuna yaptığı açıklamada "Müşteriler, bizim ön değerlendirme sürecimizin bir parçası. Bu durum, robotların kullanım alanlarıyla ilgili aynı görüşte olduğumuzdan emin olmamızı sağlıyor. Açıkçası robotlarımızın kimseye fiziksel bir zarar vermeme amacıyla kullanılmasını istiyoruz" dedi.

Eyalet polisi sözcüsü David Procopio ise, "Robot teknolojisi potansiyel tehlikeler için farkındalık sağlama amacıyla güvenlik güçleri tarafından kullanılan değerli bir araç" dedi.