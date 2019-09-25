Boston Dynamics tarafından yayınlanan son videoda Atlas adlı insansı robotun akrobatik taklalar atabildiği, amuda kalktığı, jimnastik hareketleri yaptığı, zıplayarak 360 derece dönebildiği ve baletler gibi sıçrayarak havada bacaklarını açabildiği görülüyor.

Daha da etkileyici olansa Atlas'ın tüm bu insansı hareketleri arka arkaya yaparak resmen bir koreografi oluşturabilmesi. Boston Dynamics videonun açıklamasında bir hareketle diğerini harmanlamak için endüstri 4.0 sayesinde ortaya konan ' Model Öngörülü Kontrolü' kullanıldığını açıkladı.

Atlas, yaptığı her hareketten sonra ivme kazanıyor fakat dengesini kaybetmiyor.