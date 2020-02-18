Kozmopolit şehirlerin başında gelen Boston, birçok deniz ürünü ve yöresel Amerikan yemeklerinden farklı tatlar bulabileceğiniz bir şehir. Boston, kişi başı en çok dondurma tüketen bölgeler listesinin başlarında gelir. Legal Sea Foods, turistlerin farklı deniz mahsulleri tatmak için gittikleri bir balık pazarı.

Midye Çorbası

Boston, okyanus kenarında bir bölge olduğu için deniz ürünleri konusunda ziyaretçilerine çok fazla seçenek sunmakta. Midyeden yapılan çorba kentin ünlü lezzetlerinden biri.

Istakoz

Boston’un lüks restoranlarında bulunan ıstakoz, bölgeye ait popüler yemeklerden biri.

Fırında Fasulye

Türkiye’de bulunan kuru fasulye’den farklı olarak fırında yapılmakta ve daha katı bir yapıya sahip.

Balık

Boston, okyanus kenarında yer alan bir bölge olduğu için çok farklı balık çeşitlerine sahip.

Boston’da gezilecek yerler

Amerika kıtasında yer alan Boston, Amerika’nın en önemli şehirlerinden biri ve Massachusetts’in başkenti. Boston, 17. yüzyılda kurulmuş ABD’nin en varlıklı şehirlerinden biri. İlk Avrupa göçmenini alan Boston'da, 19. yüzyılda nüfus yapısında değişiklikler yaşandı. Boston günümüzde sağlık, eğitim ve teknolojinin merkezi sayılmakta. Harvard Üniversitesi, Massachusetts, Boston Üniversitesi gibi büyük eğitim kurumları ve Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi, Brigham ve Kadın Hastanesi, Massachusetts Genel Hastanesi gibi dünyaca ünlü sağlık kuruluşları Boston’da yer almakta. Boston’un en popüler alışveriş bölgesi Black Bay’dır. Günümüzde Boston’da yer alan eserler geçmiş devirlere ışık tutmakta.

Quincy Market ve Faneuil Hall

1743 yılında kurulan Faneuil Hall, pazar alanı ve toplantı salonu olarak kullanılmaktadır. Boston Ulusal Tarih Parkı’nda yer alan Quincy Market ve Faneuil Hall, sahip olduğu zengin mimari ayrıntılarıyla turistlerin uğrak noktası. Yerel halkın günlük yeme içme alışverişini yaptığı Quincy Market, tarihî bir pazar yeri.

Prudential Towers

Prudential Kuleleri, 1964 yılında inşaa edilmiş Boston’un en yüksek 2. binasıdır. Prudential Towers’ta şehrin manzarasını izleyebilir, 70’e yakın mağazasında alışveriş yapabilirsiniz.

Freedom Trail

Gazeteci William Schofield’ın önerisiyle 1951 yılında inşa edilmiştir. Freedom Trail, 16 farklı tarihî yapıyı birbirine bağlamaktadır.

Güzel Sanatlar Müzesi

1876 yılında halka açılan, 1907 yılında Huntington Bulvarı’ndaki binasına taşınan Güzel Sanatlar Müzesi, 18. ve 19. yüzyıl’a ait 450.000’in üzerinde sanat eserine ev sahipliği yapmakta.

Bilim Müzesi

1830 yılında doğaya meraklı 6 bilim insanı tarafından kurulan, 700’ün üzerinde sergiye ev sahipliği yapan Bilim Müzesi, gökevinde yapılan şovlar ve IMAX sinema gösterimleriyle turistlerin sıkça gittiği yerler arasına girdi.

New England Aquarium

New England Aquarium, 1969 yılında ziyaretçilerine açılmıştır. İçerisinde 7 farklı tema, 3 boyutlu belgeseller ve balina gözlem gezileri ile misafirlerine su altı yaşamı hakkında bilgi sunmakta.

North End

North End’de yerleşim 1630 yılında başlamıştır ve bölgenin ilk yerleşim alanlarından biridir. İçerisinde tarihi mekanlar barındıran North End, küçük bir İtalya olarak değerlendirilir. Bölgede konaklama, eğlence, yeme içme mekânları gibi sosyal alanlar bulunmakta.

Fenway Park (Baseball Park)

Fenway Park, 1912 yılında açılmış Boston’un en eski sahasıdır. 40.000 kapasiteli Fenway Park’ta, Amerikan futbolu, beyzbol, dini, politik etkinlikler düzenlenmekte.

Whale Watch Cruise

Balina İzleme Gezisi (Whale Watch Cruise), New England Akvaryumu gözetiminde gerçekleştirilmekte. Ziyaretçilere nesli tükenmekte olan balinaları gözlemle deneyimini yaşatmakta. Bu etkinlik balinaların göç mevsimi olan nisan ve ekim tarihleri arasında yapılmakta.

Boston Tea Party Ships and Museum

Kongre Caddesi Köprüsü yakınında kullanıcılara açılan Boston Çay Partisi Müzesi, 1773’te gerçekleşen “Özgürlüğün Çocukları” politik hareketini canlandırmalar, belgeseller, sergiler ile ziyaretçilerine anlatmakta.

USS Constitution Museum

1972 yılında açılan, 1797’de suya indirilen USS Constitution’un, USS Constitution’da kimin tarafından tasarlandığı, yapımı gibi bilgiler anlatılmakta ve müzede koleksiyonlar sergilenmekte.

Boston Public Garden

Boston Bahçesi (Boston Public Garden), 1837 yılında kurulmuştur ve kentin merkezinde yer almaktadır. ABD’nin ilk halka açık olan botanik bahçesi olan ve Amerika tarihindeki önemli kişilerin heykellerinin bulunduğu Boston Public Garden, bahçe tasarımı konusunda zengin bir görünüme sahip.

Boston Halk Kütüphanesi

Boston Halk Kütüphanesi, 1848 yılında kurulmuştur ve 23 milyonun üzerinde kaynağa sahiptir. Amerika’nın ilk kütüphanesi olan Boston Halk Kütüphanesinde, halka açık eğitimler verilmektedir.

John F. Kennedy Müzesi

1979 yılında ABD’nin 35. Başkanı John F. Kennedy anasına inşasına başlanan müzede, Kennedy zamanından kalma resmi evraklar bulunmakta ve ziyaretçilere sergilenmekte.

Harvard Üniversitesi

1636 yılında öğrencilere açılan, dünyanın en popüler eğitim kurumlarından biri Harvard Üniversitesi, mimari açıdan zengin birçok binaya ve çok sayıda müzeye ev sahipliği yapmakta. Renkli gece hayatı, müze ve sanat galerileri konusunda zengin Boston’u daha yakından tanımak isteyebilirsiniz.



