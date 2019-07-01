Botan Çay’ında bulunan araç jandarmayı harekete geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Siirt -Eruh Karayolu'nun 20. kilometresinde merkeze bağlı Meydandere köyü yakınlarında Botan Çayı’nda bir otomobil olduğunu gören vatandaşlar Jandarmaya haber verdi.

AFAD EKİPLERİ İNCELEMEDE BULUNDU

Çayda sadece tekerlekleri gözüken otomobili sudan çıkarmak için AFAD ve jandarma ekipleri incelemede bulundu.

Otomobil tüm çabalara rağmen bir türlü sudan çıkarılamadı. Plakasız ve uzun zamandır suda olduğundan yosun tutan otomobille ilgili incelemeler sürüyor.

SİİRT (İHA)