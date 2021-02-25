Botan Dalmış: Türkiye’de tatil yapılabilecek çok fazla yer var

Botan Dalmış’a göre Türkiye’de tatil yapılabilecek çok fazla yer var! Bunlardan Bodrum ve Çeşme gibi göz önünde olanlarının yanı sıra az kişi tarafından bilinen tatil yerleri de bulunuyor. Bu noktada, başarılı bir blogger olarak Botan Dalmış; bizzat kendisinin gidip gördüğü eşsiz güzellikte ancak çok kişinin bilmediği tatil yerlerinden bahsetti.

Türkiye’de çok güzel tatil yerleri var!

Tatil yapmak için illaki popüler yerlere gitmek gerekmediğini söyleyen Dalmış; bilhassa Ege Bölgesi’nde bulunan Selimiye’nin harika bir tatil mekanı olduğundan bahsediyor. Selimiye’nin sessiz sakin bir yer olduğunu ifade eden Dalmış; bu şirin ve küçük tatil köyüne herkesin hayran kalacağı konusunda baya iddialı! Sözlerine devam eden Dalmış başka yerlerden de bahsediyor.

“Yolunuz Ege dışında Akdeniz’e de düşerse Kekova’ya uğramalısınız. Orası neresi dediğinizi duyar gibiyim. Antalya Demre’de bulunan bu küçük ada; bilhassa tekne turu yapmak isteyenler için son derece doğru bir adres! Bunun yanı sıra, denize batmış bir antik kent barındırmasından dolayı beğeni topluyor. Burada bulunan sessiz sakin kafelere ve birbirinden güzel plajlara hayran kalacaksınız. Size tavsiye edeceğim bir diğer tatil yeri ise Gideros olacak. Ege ve Akdeniz dışında bir tatil mekanı arıyorsanız Karadeniz’de bulunan Kastamonu Cide’nin harika bir koyu olan bu alternatif yeri düşünebilirsiniz. Karadeniz doğasına ve eşsiz güzellikteki sularına hayran kalmamak elde değil!”

Botan Dalmış; hem Türkiye’de hem de dünyada birçok yeri gezip görmüş birisi! Halen de gezmeye devam ediyor. Bir süre sonra gezmekle yetinmemesi gerektiğini fark eden Dalmış; gördüğü yerleri başkalarına da anlatmaya karar verdi. Dalmış’ın sizlere tavsiye ettiği bir diğer tatil yeri ise Oylat olacak. Oylat’a hayran kaldığından bahseden Dalmış; şunları ekledi.

“Bursa İnegöl’de bulunan Oylat; bilhassa sessiz sakin olmasından dolayı seveceğiniz bir yer! Buranın deresine, eşsiz güzelliklerine ve huzurlu atmosferine hayran kalacaksınız.”