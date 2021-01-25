BOTAŞ Genel Müdürlüğü 268 personel alacak
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 268 personel alacak.
25 Ocak 2021, Pazartesi 16:23 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Mühendis, Uzman Yardımcısı, Büro Görevlisi, İtfaiye Görevlisi, Teknisyen pozisyonlarında görevlendirmek üzere 268 personel alımı yapacak. İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden 25.01.2021-29.01.2021 tarihleri arasında yapılacak.
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